«20 лет пролетели как один день». Малкин — о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об игре в одной команде с Сидни Кросби и Крисом Летангом. Это 20-й сезон трёхкратных обладателей Кубка Стэнли в составе «пингвинов» в качестве одноклубников.

«Это что-то особенное. Время летит очень быстро. Кажется, будто двадцать лет пролетели как один день. Невероятно. Обожаю играть с Сидом и [Летангом]. Мы вместе в одной команде уже двадцать лет – это действительно особенное чувство. Люди много говорят об этом, а я просто стараюсь делать всё, что могу.

Кто знает, может, это мой последний сезон. Я выкладываюсь по максимуму и хочу помочь команде побеждать. Сид – особенный парень. [Летанг] – тоже. Столько воспоминаний, столько побед вместе. И мы продолжаем идти дальше», – приводит слова Малкина сайт НХЛ.