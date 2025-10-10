Скидки
Хоккей Новости

«Это ближе к несчастному случаю». Рыбин — о столкновении Сергеева и Плотникова

«Это ближе к несчастному случаю». Рыбин — о столкновении Сергеева и Плотникова
Комментарии

Ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин высказался о столкновении защитника «Локомотива» Андрея Сергеева и форварда СКА Сергея Плотникова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

«Какой-то грубости нет. Понятно, что есть нарушение, его рассмотрели и вынесли наказание на два матча. Неприятный момент. Конечно, желаю Сергееву здоровья, быстрее поправляться. Такого, что Серёга хотел принципиально нанести травму Сергееву, конечно, нет. Идёт прессинг. Плотников пытался оказать давление на Сергеева и переусердствовал. Ларионов не оспаривал, никакого резонанса в этом не было. Если коротко и ёмко сказать, это ближе к несчастному случаю. Тем более человек сам был готов извиниться, он сам понимал, что не хотел, но так получилось», – приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

Напомним, Сергеев получил травму головы и не смог продолжить игру. Судья матча выписал Плотникову «5+20» за толчок на борт. Позже спортивно-дисциплинарный комитет лиги оштрафовал нападающего СКА, а также дисквалифицировал его на два матча. В «Локомотиве» сообщили, что на восстановление Сергеева потребуется несколько месяцев.

