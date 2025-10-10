Форвард «Динамо» Комтуа заявил, что передвигается по Москве на самокате

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал, что передвигается по Москве на самокате, и назвал его очень удобным видом транспорта.

«В Москве безопасно и быстро передвигаться на самокате. Ничего опасного не вижу. Наоборот, очень легко. Давно начал на нём передвигаться. Мы с женой много используем их в Европе, поэтому это очень удобный вид транспорта. Не надо долго куда-то идти. Московский трафик не мешает», — приводит слова Комтуа Legalbet.

В текущем регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл в 12 матчах, где забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. Помимо этого, на счету канадца 31 силовой приём, 13 блокированный бросок и три перехвата.