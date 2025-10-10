Скидки
Форвард «Динамо» Комтуа заявил, что передвигается по Москве на самокате

Форвард «Динамо» Комтуа заявил, что передвигается по Москве на самокате
Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал, что передвигается по Москве на самокате, и назвал его очень удобным видом транспорта.

«В Москве безопасно и быстро передвигаться на самокате. Ничего опасного не вижу. Наоборот, очень легко. Давно начал на нём передвигаться. Мы с женой много используем их в Европе, поэтому это очень удобный вид транспорта. Не надо долго куда-то идти. Московский трафик не мешает», — приводит слова Комтуа Legalbet.

В текущем регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл в 12 матчах, где забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. Помимо этого, на счету канадца 31 силовой приём, 13 блокированный бросок и три перехвата.

