Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов сделал первое результативное действие за «Металлург»

Евгений Кузнецов сделал первое результативное действие за «Металлург»
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». Это первое результативное действие хоккеиста в дебютной игре за магнитогорский клуб. Встреча проходит в эти минуты, идёт второй период.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)     1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5)     2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5)     3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)    

На 23-й минуте матча нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. Вторым ассистентом стал Александр Сиряцкий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

Материалы по теме
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android