Евгений Кузнецов сделал первое результативное действие за «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». Это первое результативное действие хоккеиста в дебютной игре за магнитогорский клуб. Встреча проходит в эти минуты, идёт второй период.

На 23-й минуте матча нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. Вторым ассистентом стал Александр Сиряцкий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.