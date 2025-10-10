Евгений Кузнецов сделал первое результативное действие за «Металлург»
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». Это первое результативное действие хоккеиста в дебютной игре за магнитогорский клуб. Встреча проходит в эти минуты, идёт второй период.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5) 1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5) 2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5) 3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)
На 23-й минуте матча нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. Вторым ассистентом стал Александр Сиряцкий.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.
