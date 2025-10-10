Терещенко: «Динамо» — команда с небольшими проблемками. Ситуация потихоньку выправляется

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру московского «Динамо» в последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У команды под руководством Алексея Кудашова шесть побед в семи последних играх. Сегодня, 10 октября, бело-голубые примут ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

– «Динамо» – команда с небольшими проблемками. Ситуация потихоньку выправляется. Какие вопросы могут быть к Кудашову? У него есть своя идеология. Я прекрасно понимаю, чего он хочет. Игроки не всегда выполняют его требования. Сейчас самое начало чемпионата. Дайте ему время.

– Когда увидим результат от назначения Ротенберга?

– Мы его так быстро не увидим. Он отвечает за молодёжный хоккей. И не влияет на игру основной команды, – приводит слова Терещенко Metaratings.