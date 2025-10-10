Скидки
Плющев: СКА Ротенберга был харизматичным, со своим лицом

Плющев: СКА Ротенберга был харизматичным, со своим лицом
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сравнил стиль игры СКА при Романе Ротенберге и Игоре Ларионове.

‎– Есть мнение, что после отставки Романа Ротенберга из СКА КХЛ потеряла изюминку. Что вы думаете на этот счёт? Согласны или нет?
– Люди любят смотреть хоккей. Да, он немножко эпатажный человек. Не всегда он делал корректные высказывания на пресс-конференции. Но дело не в этом. Я думаю, что КХЛ развивается в своём ключе. Здесь вопрос не в отставке одного тренера. Я не думаю, что что-то поменялось в КХЛ.

‎– СКА обновил тренерский штаб и сильно изменил состав. Видна ли большая разница между командами Ротенберга и Ларионова?
– Конечно! Команды отличаются. Команда под руководством Ротенберга была харизматичной, со своим лицом и характером. Она действительно отличалась от многих команд в КХЛ. На сегодняшний день СКА показывает тот же хоккей, который показывало нижегородское «Торпедо» в прошлом сезоне.

‎– Как думаете, кого сейчас можно назвать самым ярким тренером в КХЛ по поведению?
– Если рассматривать тренеров, которые могут выражать интересы болельщиков, то думаю, что наибольший интерес вызывает тренер омского «Авангарда» Буше, – приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

