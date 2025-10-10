Скидки
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Авангард, результат матча 10 октября 2025 года, счет 3:0, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, обыграв «Авангард»
Комментарии

Сегодня, 10 октября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Романцев (Каштанов, Блэкер) – 12:00 (5x5)     2:0 Блэкер (Волк, Юдин) – 17:48 (5x4)     3:0 Денежкин – 58:24 (en)    

На 13-й минуте нападающий Данил Романцев забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 18-й минуте защитник Джесси Блэкер удвоил преимущество хозяев. На 59-й минуте форвард Максим Денежкин забросил третью шайбу в ворота омичей, установив окончательный счёт в матче.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
