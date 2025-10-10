Голевая передача Кузнецова помогла «Металлургу» победить «Торпедо»

Сегодня, 10 октября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:1.

На 19-й минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. На 26-й минуте защитник Егор Яковлев вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте нападающий Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. На 58-й минуте форвард «Металлурга» Роман Канцеров установил окончательный счёт в матче — 4:1.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 17 очками после 15 встреч располагается на второй строчке Западной конференции.