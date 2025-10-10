Скидки
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Металлург — Торпедо, результат матча 10 октября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

Голевая передача Кузнецова помогла «Металлургу» победить «Торпедо»
Сегодня, 10 октября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)     1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5)     2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5)     3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)     4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. На 26-й минуте защитник Егор Яковлев вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте нападающий Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. На 58-й минуте форвард «Металлурга» Роман Канцеров установил окончательный счёт в матче — 4:1.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 17 очками после 15 встреч располагается на второй строчке Западной конференции.

Новости. Хоккей
