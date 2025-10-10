Скидки
39-летний Григорий Панин стал самым возрастным игроком «Салавата Юлаева» в КХЛ

39-летний Григорий Панин стал самым возрастным игроком «Салавата Юлаева» в КХЛ
Комментарии

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в матче со «Спартаком» вышел на лёд в возрасте 39 лет и 320 дней, став самым возрастным игроком уфимского клуба в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Семёнову – 39 лет и 319 дней.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)    

Напомним, в июне 2025 года 39-летний Панин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026. Григорий выступает за уфимский клуб с 2017 года. Всего на данный момент защитник провёл 921 игру в КХЛ, забил 41 гол и сделал 134 передачи, всего набрал 175 очков, а также 1473 штрафные минуты. За восемь сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали.

