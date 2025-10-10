Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Сибирь, результат матча 10 октября 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Лада» одержала победу над «Сибирью» в домашнем матче
Комментарии

Сегодня, 10 октября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Уилсон (Ткачёв, Сошников) – 00:15 (5x5)     1:1 Савчук (Холлоуэлл, Бочаров) – 09:57 (5x5)     1:2 Широков (Неколенко, Яковлев) – 26:48 (5x5)     2:2 Чивилёв (Алтыбармакян, Червоненко) – 29:30 (5x5)     3:2 Алтыбармакян (Михайлов, Коттон) – 30:37 (5x4)     4:2 Романов (Кугрышев, Холлоуэлл) – 41:00 (5x5)    

В составе победителей отличились Райли Савчук, Андрей Чивилёв, Андрей Алтыбармакян и Иван Романов. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Сергей Широков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 14 матчей, в которых набрала 10 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 10 очками после 12 встреч располагается на 10-й строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Лада» подписала контракт до конца сезона c нападающим Сергеем Шумаковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android