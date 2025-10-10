«Лада» одержала победу над «Сибирью» в домашнем матче

Сегодня, 10 октября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Райли Савчук, Андрей Чивилёв, Андрей Алтыбармакян и Иван Романов. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Сергей Широков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 14 матчей, в которых набрала 10 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 10 очками после 12 встреч располагается на 10-й строчке Восточной конференции.