«Лада» одержала победу над «Сибирью» в домашнем матче

Сегодня, 10 октября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Райли Савчук, Андрей Чивилёв, Андрей Алтыбармакян и Иван Романов. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Сергей Широков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 14 матчей, в которых набрала 10 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 10 очками после 12 встреч располагается на 10-й строчке Восточной конференции.
- 10 октября 2025
-
20:32
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:46
-
19:17
-
19:15
-
18:58
-
18:36
-
18:10
-
18:04
-
17:44
-
17:24
-
17:02
-
16:42
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:20
-
16:08
-
15:47
-
15:28
-
15:14
-
14:53
-
14:41
-
14:34
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:10
-
12:48
-
12:25
-
12:11