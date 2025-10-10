Скидки
Ги Буше: вратарь «Автомобилиста» напомнил мне то, что показывал Третьяк в Монреале

Аудио-версия:
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Автомобилиста» (0:3) высоко оценил уровень игры голкипера екатеринбургского клуба Владимира Галкина и сравнил его с Владиславом Третьяком.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Романцев (Каштанов, Блэкер) – 12:00 (5x5)     2:0 Блэкер (Волк, Юдин) – 17:48 (5x4)     3:0 Денежкин – 58:24 (en)    

«Ребята старались как могли, но уже второй раз в сезоне наткнулись на потрясающую игру вратаря «Автомобилиста». Не думаю, что мы могли создать ещё больше моментов, вратарь показал запредельный уровень уже второй раз в сезоне. Галкин напомнил мне то, что показывал Владислав Третьяк в Монреале. Что-то невероятное уже второй раз в сезоне», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.

