Ги Буше: вратарь «Автомобилиста» напомнил мне то, что показывал Третьяк в Монреале

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Автомобилиста» (0:3) высоко оценил уровень игры голкипера екатеринбургского клуба Владимира Галкина и сравнил его с Владиславом Третьяком.

«Ребята старались как могли, но уже второй раз в сезоне наткнулись на потрясающую игру вратаря «Автомобилиста». Не думаю, что мы могли создать ещё больше моментов, вратарь показал запредельный уровень уже второй раз в сезоне. Галкин напомнил мне то, что показывал Владислав Третьяк в Монреале. Что-то невероятное уже второй раз в сезоне», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.