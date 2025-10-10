«Не будем торопиться запускать его в игру». Ги Буше — о возвращении Маклауда в «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о возвращении в омский клуб нападающего Майкла Маклауда, который был признан невиновным по делу о сексуальном насилии. Ранее канадский форвард подписал трёхлетнее соглашение с «Авангардом».

«У него сейчас джетлаг, ему нужно около девяти дней, чтобы восстановиться. Может ли он сыграть раньше чем через девять дней? Да, но это будет не настоящий Маклауд. Мы не будем торопиться с тем, чтобы запускать его в игру, он очень много пропустил и пока не провёл ни одной тренировки. В целом же я очень счастлив, что Майкл вернулся в «Авангард», поэтому хотел бы выразить благодарность руководству. Возможно, мы увидим его чуть раньше, но постараемся плавно подвести его к составу», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Прошлый сезон Майкл Маклауд начал в хоккейном клубе «Барыс», за который провёл 16 матчей и набрал 6 (3+3) очков. После этого форвард перешёл в «Авангард», сыграв в 28 матчах. За этот период в составе омичей он набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+13».