«Большая потеря, нам будет его не хватать». Ги Буше рассказал о травме Прохоркина

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья нападающего омского клуба Николая Прохоркина и заявил, что пока неизвестны сроки восстановления форварда.

«У Прохоркина травма. И сейчас мы не можем сказать, как долго он будет вне игры. Это могут быть дни или недели, это травма нижней части тела, которая может пройти быстро, а может занять длительное время. Большая потеря, нам будет его не хватать, будем надеяться, что он восстановится как можно быстрее», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Прохоркин провёл 12 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.