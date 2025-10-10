Заварухин о победе «Автомобилиста» над «Авангардом»: в раздевалке куча перемотанных парней

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Нам противостоял мастеровитый, агрессивный соперник, мы много оборонялись. Надо отдать должное парням: 33 блок-шота, Вова Галкин подтащил нас. Мы реализовали свои шансы, забили в большинстве. Хочу поблагодарить парней за самоотверженную игру, каждый в команде был «Я» с большой буквы, вся команда была единым кулаком, единым целым. В раздевалке куча перемотанных парней со льдом, но есть положительные эмоции, победа. Нам победы даются очень дорого, каждый матч какой-то «чёрт побери». Неприятно терять игроков, но надо пройти всё это.

— Галкин отлично сыграл в Омске, Аликин — против СКА. Трудно вам было выбирать вратаря сегодня?

— План был до игр со СКА ещё, что Вова должен был играть с «Авангардом». Потом примем решение, кто будет играть против СКА в Петербурге, а то иногда принимаем решение, а температура 38.

— Как оцените возвращение Волка? Не форсировали его с учётом нынешней ситуации?

— Нет, не форсировали. Понимали, что долгий период без игр, тренер по ОФП здорово с ним работал. Могли дать больше времени на подготовку, он сказал, что готов. Здорово помог команде сегодня, хорошие передачи, надеюсь, будет прибавлять от игры к игре.

— Есть ли понимание, какое повреждение получил Рид Буше?

— Отправили его на МРТ, потом будет результат.

— Может ли сказаться выездная серия на командной форме?

— Этот месяц самый тяжёлый, у нас 13 игр за 26 дней, разные часовые пояса. Конечно, переезды влияют, но крепче будем, это наша работа, мы должны её выполнять, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.