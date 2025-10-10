«Соперники — но только на льду!» «Металлург» показал видео рукопожатия Разина и Исакова
Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» после победы над нижегородским «Торпедо» со счётом 4:1 опубликовала видео, на котором главные тренеры команд Андрей Разин и Алексей Исаков ведут беседу и пожимают друг другу руки.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5) 1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5) 2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5) 3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4) 4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)
«Соперники – но только на льду! Максимально уважение друг к другу от главных тренеров!» — говорится в подписи к видео.
Права на видео принадлежат ХК «Металлург». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.
Напомним, после первого матча команд между тренерами произошла стычка в подтрибунном помещении, тогда нижегородская команда проиграла со счётом 1:5. Разин сцепился с Исаковым после интервью, их драке помешали тренерские штабы команд.
