«Соперники — но только на льду!» «Металлург» показал видео рукопожатия Разина и Исакова

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» после победы над нижегородским «Торпедо» со счётом 4:1 опубликовала видео, на котором главные тренеры команд Андрей Разин и Алексей Исаков ведут беседу и пожимают друг другу руки.

«Соперники – но только на льду! Максимально уважение друг к другу от главных тренеров!» — говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат ХК «Металлург». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Напомним, после первого матча команд между тренерами произошла стычка в подтрибунном помещении, тогда нижегородская команда проиграла со счётом 1:5. Разин сцепился с Исаковым после интервью, их драке помешали тренерские штабы команд.