Статистика Евгения Кузнецова в первом матче за магнитогорский «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов провёл свой первый матч за магнитогорский клуб в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (4:1). Форвард записал на свой счёт одну результативную передачу.

Всего в матче Кузнецов сделал три броска по воротам, выиграл четыре вбрасывания и заработал две минуты штрафа при среднем времени на площадке 14.09.

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.