Статистика Евгения Кузнецова в первом матче за магнитогорский «Металлург»
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов провёл свой первый матч за магнитогорский клуб в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (4:1). Форвард записал на свой счёт одну результативную передачу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5) 1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5) 2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5) 3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4) 4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)
Всего в матче Кузнецов сделал три броска по воротам, выиграл четыре вбрасывания и заработал две минуты штрафа при среднем времени на площадке 14.09.
Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.
