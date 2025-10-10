Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Салават Юлаев, результат матча 10 октября 2025 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)     2:0 Локхарт (Филин, Пашин) – 44:39 (5x5)     2:1 Ян (Хохлачёв, Берлёв) – 47:18 (5x4)    

На 33-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил первый гол и вывел «Спартак» вперёд. На 45-й минуте форвард Люк Локхарт удвоил преимущество красно-белых. На 48-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 17 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками после 12 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
39-летний Григорий Панин стал самым возрастным игроком «Салавата Юлаева» в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android