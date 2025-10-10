«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 33-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил первый гол и вывел «Спартак» вперёд. На 45-й минуте форвард Люк Локхарт удвоил преимущество красно-белых. На 48-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 17 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками после 12 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.