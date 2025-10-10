Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М — ЦСКА, результат матча 10 октября 2025 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА в серии буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (5x5)     4:3 Гусев – 65:00    

На восьмой минуте защитник Дмитрий Саморуков забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте нападающий Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 18-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 32-й минуте нападающий «Динамо» Егор Римашевский сократил отставание.

На 42-й минуте форвард Джордан Уил забил второй гол в ворота гостей. На 58-й минуте нападающий бело-голубых Максим Джиошвили сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 13 матчей, в которых набрало 17 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 14 очками после 13 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Динамо» Комтуа заявил, что передвигается по Москве на самокате
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android