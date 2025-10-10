Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА в серии буллитов

Сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

На восьмой минуте защитник Дмитрий Саморуков забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте нападающий Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 18-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 32-й минуте нападающий «Динамо» Егор Римашевский сократил отставание.

На 42-й минуте форвард Джордан Уил забил второй гол в ворота гостей. На 58-й минуте нападающий бело-голубых Максим Джиошвили сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 13 матчей, в которых набрало 17 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 14 очками после 13 встреч располагается на восьмой строчке Запада.