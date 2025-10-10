Скидки
«Салават Юлаев» проиграл 9 из 12 матчей со старта сезона

Комментарии

«Салават Юлаев» уступил «Спартаку» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и, таким образом, проиграл 9 из 12 матчей со старта сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)     2:0 Локхарт (Филин, Пашин) – 44:39 (5x5)     2:1 Ян (Хохлачёв, Берлёв) – 47:18 (5x4)    

Команда Виктора Козлова на данный момент одержала всего три победы: над «Металлургом» в овертайме со счётом 3:2, «Сибирью» (5:2) и «Сочи» (3:1).

После 12 матчей «Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы набрали восемь очков.

В сезоне-2024/2025 «Салават Юлаев» проиграл в 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотиву» в серии из пяти матчей. Тогда команда из Уфы завоевала бронзовые медали.

