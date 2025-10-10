Главный тренер «Металлурга» Разин: было видно, что «Торпедо» вышло с хорошим настроем

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Сегодня была совсем другая игра, не такая, как в Нижнем Новгороде. У «Торпедо» было видно – они вышли с хорошим настроем. В первом периоде мы создавали моменты, но, к сожалению, допускали контратаки. Пропустили гол «в раздевалку» – ненужный, конечно. Но молодцы, что переломили ход игры, хотя второй период тоже получился качельным. А вот третий – понравился.

– В этом сезоне уже были игры, когда преимущество именно в концовке у «Металлурга» растворялось, иногда это даже заканчивалось поражениями. Сегодня вы довольны тем, как команда действовала по счёту в третьем периоде? Всё ли сделали, чтобы избежать проблем?

– Уже не только сегодня – начиная с домашней игры с «Сибирью», когда мы выиграли третий период, мне кажется, все последующие после этого мы тоже взяли. Это радует, — приводит слова Разина пресс-служба клуба.