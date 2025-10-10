Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Разин: было видно, что «Торпедо» вышло с хорошим настроем

Аудио-версия:
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)     1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5)     2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5)     3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)     4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)    

– Сегодня была совсем другая игра, не такая, как в Нижнем Новгороде. У «Торпедо» было видно – они вышли с хорошим настроем. В первом периоде мы создавали моменты, но, к сожалению, допускали контратаки. Пропустили гол «в раздевалку» – ненужный, конечно. Но молодцы, что переломили ход игры, хотя второй период тоже получился качельным. А вот третий – понравился.

– В этом сезоне уже были игры, когда преимущество именно в концовке у «Металлурга» растворялось, иногда это даже заканчивалось поражениями. Сегодня вы довольны тем, как команда действовала по счёту в третьем периоде? Всё ли сделали, чтобы избежать проблем?
– Уже не только сегодня – начиная с домашней игры с «Сибирью», когда мы выиграли третий период, мне кажется, все последующие после этого мы тоже взяли. Это радует, — приводит слова Разина пресс-служба клуба.

