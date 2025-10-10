Главный тренер «Торпедо» Исаков: пытались навязать «Металлургу» свой хоккей, но не вышло

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В этой игре что-то получилось, что-то — нет. Результат на табло. Готовимся к следующей игре. Понимали, что с «Металлургом» нельзя играть на встречных курсах. Пытались навязать свой хоккей, но не вышло. Игра в большинстве и меньшинстве постоянно регулируется, по сезону могут возникать разные ситуации. В двух матчах с «Металлургом» у нас были сложности в этих компонентах, будем думать, как это исправить», — приводит слова Исакова официальный сайт КХЛ.