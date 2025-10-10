Главный тренер «Торпедо» Исаков: пытались навязать «Металлургу» свой хоккей, но не вышло
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5) 1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5) 2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5) 3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4) 4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)
«В этой игре что-то получилось, что-то — нет. Результат на табло. Готовимся к следующей игре. Понимали, что с «Металлургом» нельзя играть на встречных курсах. Пытались навязать свой хоккей, но не вышло. Игра в большинстве и меньшинстве постоянно регулируется, по сезону могут возникать разные ситуации. В двух матчах с «Металлургом» у нас были сложности в этих компонентах, будем думать, как это исправить», — приводит слова Исакова официальный сайт КХЛ.
