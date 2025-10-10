Нападающий «Металлурга» Кузнецов: хотелось с ходу помочь команде и не испортить картину

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от своего дебютного матча за магнитогорский клуб. Форвард вышел на лёд в игре с «Торпедо» (4:1) и отметился результативной передачей.

«Эмоций много, давно так по-хорошему не волновался перед игрой. Долго не выходил на лёд, хотелось с ходу помочь команде и не испортить картину. Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Думаю, дальше будет только лучше. Система игры понятна, ребята помогли. Было приятно видеть, как болельщики радуются. Персональное скандирование слышал — это дорогого стоит. Я понимал: какую бы позицию мне ни дали, надо выходить, работать, играть на команду и заслуживать доверие. С меня спрашивают так же, как и с других», — приводит слова Кузнецова сайт КХЛ.