Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)     2:0 Локхарт (Филин, Пашин) – 44:39 (5x5)     2:1 Ян (Хохлачёв, Берлёв) – 47:18 (5x4)    

– Играли неплохо. Не реализовали моменты, которые создали. «Спартак» был более удачлив и забил свои голы. Мы попадали то в штангу, то во вратаря. По самоотдаче, по желанию бились до конца – это нам в копилочку.

– Почему было тяжело переходить из обороны в атаку во втором периоде?
– «Спартак» контролировал шайбу, но мы достойно оборонялись. Два раза мы должны были вывести шайбу в среднюю зону. Получилось так, что мы играли в обороне, и делали это неплохо.

– Насколько здоров Пименов?
– Хохряков сегодня получил повреждение. Мы не планировали ставить Артёма в состав, но он неплохо выглядел сегодня.

– Берлёв провёл на просмотровом контракте третий матч. Приняли ли уже решение по нему?
– Решение примем, когда приедем домой.

– Хохлачёв провёл пятый матч за «Салават Юлаев». Как вам его игра?
– Александр втягивается в нашу систему, в «физику». Он мастеровитый парень, хотелось бы, чтобы побыстрее набрал форму, — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android