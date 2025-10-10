Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Играли неплохо. Не реализовали моменты, которые создали. «Спартак» был более удачлив и забил свои голы. Мы попадали то в штангу, то во вратаря. По самоотдаче, по желанию бились до конца – это нам в копилочку.

– Почему было тяжело переходить из обороны в атаку во втором периоде?

– «Спартак» контролировал шайбу, но мы достойно оборонялись. Два раза мы должны были вывести шайбу в среднюю зону. Получилось так, что мы играли в обороне, и делали это неплохо.

– Насколько здоров Пименов?

– Хохряков сегодня получил повреждение. Мы не планировали ставить Артёма в состав, но он неплохо выглядел сегодня.

– Берлёв провёл на просмотровом контракте третий матч. Приняли ли уже решение по нему?

– Решение примем, когда приедем домой.

– Хохлачёв провёл пятый матч за «Салават Юлаев». Как вам его игра?

– Александр втягивается в нашу систему, в «физику». Он мастеровитый парень, хотелось бы, чтобы побыстрее набрал форму, — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.