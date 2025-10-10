Алексей Кудашов оценил победный камбэк московского «Динамо» в матче с ЦСКА со счёта 0:3

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА. Бело-голубые отыгрались с 0:3 и одержали победу в серии буллитов со счётом 4:3.

— Игра интересная. Зрителям понравилась. С переменным успехом, и была интрига. Было всё, что должно быть в столичном дерби.

– После матча в Нижнем Новгороде запомнился ваш монолог про игру в три звена при Белоусове в Омске. Сегодня…

– Сегодня воплотили в жизнь (смеётся).

– Да. Сегодня этот переход снова сработал, но если рассуждать серьёзно, то один период – это максимум, который можно отыграть в три звена в современном энергозатратном хоккее?

– Всё зависит от атлетов и от того, как они готовы и в каком состоянии. Это в первую очередь. Если мы берём и полностью абстрагируемся от всего. Вы знаете, раньше всегда играли в три звена, только смены были по две минуты. Потом пришёл Тихонов и сделал четыре звена.

Четвёртое звено однозначно должно быть и должно вносить в игру очень серьёзный вклад в результат команды. И оно у нас сегодня было нормальным. Просто пришлось перестраиваться и принимать вот такое решение. Мы знали, что завтра выходной, поэтому силы экономить было некуда.

– Эта игра напомнила вам матч с «Нефтехимиком», в котором «Динамо» также горело 0:3, пустилось в погоню, но тогда не догнало?

– Нет. Совсем разные ситуации. Если вспоминать «Нефтехимик», то он доминировал в начале того матча. Сегодня мы вышли робко, если говорить о нас, и голы пропускали, несвойственные столичному дерби. Я ни в коем случае не умаляю достоинств ЦСКА – они здорово начали. В принципе, мы должны были это ожидать и ожидали. На словах.

Но в начале матча мы не справились с отдельными моментами, поэтому и получили такой результат. Однако ничего неожиданного здесь не произошло, чтобы пришлось что-то кардинально менять. Если бы мы увидели, что ЦСКА предложил нечто удивительное, к чему мы бы не были готовы… А мы проиграли то, к чему мы готовились. Это и нужно было исправить.

На самом деле это я сейчас тут так разговариваю, а отыграться с 0:3 у ЦСКА – это дорогого стоит. Поэтому я хочу поблагодарить игроков. Всех. Зрителей. И вообще всех, кто был причастен к такой крутой игре, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.