«Глупостей наделали достаточно». Никитин — о том, как ЦСКА проиграл «Динамо» с 3:0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 Б). Армейцы выигрывали со счётом 3:0, однако упустили победу в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

— Резко начали. Нам пока это не на пользу идёт. Надо отдать должное «Динамо», но мы глупостей наделали достаточно.

— Многие вспоминают сейчас матч со «Спартаком», где вы также вели 5:2 и упустили победу. На ваш взгляд, много ли общего между этими играми? Или их нельзя сравнивать?
— Игры всегда разные. Сегодня – отдельная история, а через день уже следующая встреча. Весь вопрос в анализе ошибок, мы эти ошибки повторяем. Так нам, наверное, легче учиться.

— Вы упомянули резкое начало. Причина неудачной второй половины матча в физических кондициях или в индивидуальных ошибках?
— С физическими кондициями проблем нет. Как 3:3 счёт стал — и физические кондиции вернулись. Это стрессоустойчивость, понимание таких ситуаций, опыт, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

