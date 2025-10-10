«Глупостей наделали достаточно». Никитин — о том, как ЦСКА проиграл «Динамо» с 3:0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 Б). Армейцы выигрывали со счётом 3:0, однако упустили победу в серии буллитов.

— Резко начали. Нам пока это не на пользу идёт. Надо отдать должное «Динамо», но мы глупостей наделали достаточно.

— Многие вспоминают сейчас матч со «Спартаком», где вы также вели 5:2 и упустили победу. На ваш взгляд, много ли общего между этими играми? Или их нельзя сравнивать?

— Игры всегда разные. Сегодня – отдельная история, а через день уже следующая встреча. Весь вопрос в анализе ошибок, мы эти ошибки повторяем. Так нам, наверное, легче учиться.

— Вы упомянули резкое начало. Причина неудачной второй половины матча в физических кондициях или в индивидуальных ошибках?

— С физическими кондициями проблем нет. Как 3:3 счёт стал — и физические кондиции вернулись. Это стрессоустойчивость, понимание таких ситуаций, опыт, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.