Кудашов оценил влияние потери Пакетта на игру «Динамо» и объяснил его отсутствие в дерби

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:3 Б) высказался об отсутствии в матче нападающего бело-голубых Седрика Пакетта и оценил его роль в команде.

– Насколько тяжёлым ударом стала потеря Седрика Пакетта? Сложилось ощущение, что без него на старте матча рухнуло всё – сломалось меньшинство, просело большинство. По моим подсчётам, в ходе игры вы перепробовали то ли три, то ли четыре варианта первой бригады большинства, пока наконец не сработало.

– Молодец. Уже всё видишь и всё знаешь (смеётся). Всё правильно. Естественно, что Седрик – наш ключевой игрок. Ассистент капитана команды. Он ключевой игрок в плане всего – и в плане игры, и в плане коллектива. Поэтому вы правильно сказали про большинство и меньшинство. Многие детали в игре завязаны на нём. Пришлось перестраиваться. Ребята молодцы, что вовремя перестроились и взяли на себя его функции.

– С ним что-то серьёзное?

– Нет. Там нет повреждения. Он просто заболел, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.