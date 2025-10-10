Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов оценил влияние потери Пакетта на игру «Динамо» и объяснил его отсутствие в дерби

Кудашов оценил влияние потери Пакетта на игру «Динамо» и объяснил его отсутствие в дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:3 Б) высказался об отсутствии в матче нападающего бело-голубых Седрика Пакетта и оценил его роль в команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

– Насколько тяжёлым ударом стала потеря Седрика Пакетта? Сложилось ощущение, что без него на старте матча рухнуло всё – сломалось меньшинство, просело большинство. По моим подсчётам, в ходе игры вы перепробовали то ли три, то ли четыре варианта первой бригады большинства, пока наконец не сработало.
– Молодец. Уже всё видишь и всё знаешь (смеётся). Всё правильно. Естественно, что Седрик – наш ключевой игрок. Ассистент капитана команды. Он ключевой игрок в плане всего – и в плане игры, и в плане коллектива. Поэтому вы правильно сказали про большинство и меньшинство. Многие детали в игре завязаны на нём. Пришлось перестраиваться. Ребята молодцы, что вовремя перестроились и взяли на себя его функции.

– С ним что-то серьёзное?
– Нет. Там нет повреждения. Он просто заболел, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Алексей Кудашов оценил победный камбэк московского «Динамо» в матче с ЦСКА со счёта 0:3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android