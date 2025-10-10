Скидки
Никитин: в ЦСКА многие ребята нарассказывали про Кубок. Хотя никогда за него не играли

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что у клуба пока нет целей усиливаться, не поняв, кто есть кто в команде.

— Идёт второй месяц регулярного чемпионата. Претенденты на Кубок Гагарина думают об усилении. Нуждается ли ЦСКА в усилении? Если да, о каких позициях речь?
— Ну, у нас многие ребята про Кубок Гагарина нарассказывали очень многое, хотя никогда за него не играли. Мы о Кубке вообще не говорим. Чтобы говорить о Кубке Гагарина, нужно хотя бы его уже выиграть. Во-вторых, нет целей усиливаться, не поняв, кто есть кто в нашей команде. Можно не выпускать молодых парней, но тогда точно не узнаем, что это за игроки. Наша задача – понять, кто есть в наличии.

— Когда ждать Максима Соркина? Быть может, Прохор Полтапов и Виталий Абрамов с его возвращением воспрянут?
— Александр Попов тоже играл с Соркиным (улыбается). Глупость – ждать Соркина и надеяться на чудо, самая большая ошибка. Надо жить сегодняшним днём и надеяться на сегодняшний день. Макс уже тренируется в общей группе. Думаю, с игры на игру он [появится], как почувствует, что готов. Достаточно много пропустил, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

