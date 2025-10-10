Кудашов ответил на вопрос, думал ли он о замене Подъяпольского после 0:3 к 18-й минуте

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:3 Б) заявил, что не думал о замене вратаря команды Владислава Подъяпольского после 0:3 к концу первого периода.

– Когда команда на старте матча получает быстрые 0:3, первая мысль среди болельщиков или журналистов – будет ли замена вратаря. Понятно, что Владислав не был виноват ни в одной из пропущенных шайб, но у вас хотя бы на секунду проскочила мысль относительно того, нужно ли его менять?

– Да нет. У меня были другие мысли – как перестроить игру команды. Вот основное, о чём думал. Хотя я уже и в прошлые сезоны говорил, и сейчас могу сказать, что мы пришли к тому состоянию, когда у нас есть разные варианты ведения игры. Когда проигрываем, когда ведём, когда много проигрываем, когда много ведём. Хотя, когда много ведём, у нас такого ещё не было (смеётся). Есть разные варианты, поэтому сегодня был вариант такой, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.