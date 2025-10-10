Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов ответил на вопрос, думал ли он о замене Подъяпольского после 0:3 к 18-й минуте

Кудашов ответил на вопрос, думал ли он о замене Подъяпольского после 0:3 к 18-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:3 Б) заявил, что не думал о замене вратаря команды Владислава Подъяпольского после 0:3 к концу первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

– Когда команда на старте матча получает быстрые 0:3, первая мысль среди болельщиков или журналистов – будет ли замена вратаря. Понятно, что Владислав не был виноват ни в одной из пропущенных шайб, но у вас хотя бы на секунду проскочила мысль относительно того, нужно ли его менять?
– Да нет. У меня были другие мысли – как перестроить игру команды. Вот основное, о чём думал. Хотя я уже и в прошлые сезоны говорил, и сейчас могу сказать, что мы пришли к тому состоянию, когда у нас есть разные варианты ведения игры. Когда проигрываем, когда ведём, когда много проигрываем, когда много ведём. Хотя, когда много ведём, у нас такого ещё не было (смеётся). Есть разные варианты, поэтому сегодня был вариант такой, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов оценил влияние потери Пакетта на игру «Динамо» и объяснил его отсутствие в дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android