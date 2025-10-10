Кудашов ответил на вопрос, думал ли он о замене Подъяпольского после 0:3 к 18-й минуте

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:3 Б) заявил, что не думал о замене вратаря команды Владислава Подъяпольского после 0:3 к концу первого периода.
– Когда команда на старте матча получает быстрые 0:3, первая мысль среди болельщиков или журналистов – будет ли замена вратаря. Понятно, что Владислав не был виноват ни в одной из пропущенных шайб, но у вас хотя бы на секунду проскочила мысль относительно того, нужно ли его менять?
– Да нет. У меня были другие мысли – как перестроить игру команды. Вот основное, о чём думал. Хотя я уже и в прошлые сезоны говорил, и сейчас могу сказать, что мы пришли к тому состоянию, когда у нас есть разные варианты ведения игры. Когда проигрываем, когда ведём, когда много проигрываем, когда много ведём. Хотя, когда много ведём, у нас такого ещё не было (смеётся). Есть разные варианты, поэтому сегодня был вариант такой, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 октября 2025
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:16
-
23:14
-
23:07
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:48
-
22:34
-
22:22
-
22:03
-
21:40
-
21:26
-
20:52
-
20:32
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:46
-
19:17
-
19:15
-
18:58
-
18:36
-
18:10
-
18:04
-
17:44
-
17:24
-
17:02
-
16:42
-
16:32