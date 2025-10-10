Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский: у нас есть всё для того, чтобы побеждать

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский: у нас есть всё для того, чтобы побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении от «Спартака» (1:2) и оценил турнирное положение уфимской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)     2:0 Локхарт (Филин, Пашин) – 44:39 (5x5)     2:1 Ян (Хохлачёв, Берлёв) – 47:18 (5x4)    

– В прошлом сезоне вы дебютировали в КХЛ именно со «Спартаком». Насколько для вас было принципиально сыграть сегодня здесь?
– Не было принципиальности, просто приятно выходить здесь, вспоминать, что тут дебютировал за «Салават».

– Сейчас у команды молодой состав. Как у молодых проходит адаптация?
– Потихоньку, всё лучше и лучше играем, просто чего-то немного не хватает.

– Последнее место на «Востоке». Как не опустить руки?
– Надо просто играть и делать свою работу. Выполнять то, что говорит тренерский штаб.

– Многие списывают «Салават Юлаев». За счёт чего команда может забраться выше?
– Мы играем, у нас есть всё для того, чтобы побеждать.

– Насколько приятно играть в столице при такой поддержке уфимских болельщиков?
– Да, болельщикам огромное спасибо. Их везде слышно, где бы мы ни играли.

– С учётом ухода легионеров есть чувство, что вам сейчас нужно брать лидерство в свои руки?
– Да, хотелось бы. Думаю, всё возможно, просто надо немного времени, — приводит слова Жаровского пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» проиграл 9 из 12 матчей со старта сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android