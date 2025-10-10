Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский: у нас есть всё для того, чтобы побеждать

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении от «Спартака» (1:2) и оценил турнирное положение уфимской команды.

– В прошлом сезоне вы дебютировали в КХЛ именно со «Спартаком». Насколько для вас было принципиально сыграть сегодня здесь?

– Не было принципиальности, просто приятно выходить здесь, вспоминать, что тут дебютировал за «Салават».

– Сейчас у команды молодой состав. Как у молодых проходит адаптация?

– Потихоньку, всё лучше и лучше играем, просто чего-то немного не хватает.

– Последнее место на «Востоке». Как не опустить руки?

– Надо просто играть и делать свою работу. Выполнять то, что говорит тренерский штаб.

– Многие списывают «Салават Юлаев». За счёт чего команда может забраться выше?

– Мы играем, у нас есть всё для того, чтобы побеждать.

– Насколько приятно играть в столице при такой поддержке уфимских болельщиков?

– Да, болельщикам огромное спасибо. Их везде слышно, где бы мы ни играли.

– С учётом ухода легионеров есть чувство, что вам сейчас нужно брать лидерство в свои руки?

– Да, хотелось бы. Думаю, всё возможно, просто надо немного времени, — приводит слова Жаровского пресс-служба клуба.