Главный тренер «Динамо» заявил, что его команда пока и близко не в оптимальном состоянии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:3 Б) заявил, что пока в команде нет никакой «химии», но все упорно работают и тренируются.

– Почему взяли тайм-аут в овертайме?

– Я уже и команде сказал, что решили разбить овертайм на две с половиной минуты, чтобы была пауза на отдых. Опять-таки должен повториться, что те ребята, которые не играли, они не выпали из игры. Просто на моменте нужно было взвинтить темп, поэтому перешли на три звена. А коли ребята уже не играли, то у нас осталось девять нападающих, которые играли и в большинстве, и в меньшинстве на протяжении двух периодов. Когда начался овертайм, я понимал, что это ещё более энергозатратный режим. Поэтому и разбили овертайм на две части с паузой.

– Семь побед в последних восьми матчах, но есть ощущение, что это не максимум, который мы можем увидеть от «Динамо».

– Вышли ли мы из кризиса? Команда работает. Все упорно работают и тренируются, вместе выходим из этого состояния. Но никакой «химии»… Вы знаете, иногда выходишь и знаешь, что можешь проиграть, а можешь выиграть, но ты знаешь, что у тебя всё сложено. Сейчас такого и близко нет, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.