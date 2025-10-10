Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» заявил, что его команда пока и близко не в оптимальном состоянии

Главный тренер «Динамо» заявил, что его команда пока и близко не в оптимальном состоянии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:3 Б) заявил, что пока в команде нет никакой «химии», но все упорно работают и тренируются.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

– Почему взяли тайм-аут в овертайме?
– Я уже и команде сказал, что решили разбить овертайм на две с половиной минуты, чтобы была пауза на отдых. Опять-таки должен повториться, что те ребята, которые не играли, они не выпали из игры. Просто на моменте нужно было взвинтить темп, поэтому перешли на три звена. А коли ребята уже не играли, то у нас осталось девять нападающих, которые играли и в большинстве, и в меньшинстве на протяжении двух периодов. Когда начался овертайм, я понимал, что это ещё более энергозатратный режим. Поэтому и разбили овертайм на две части с паузой.

– Семь побед в последних восьми матчах, но есть ощущение, что это не максимум, который мы можем увидеть от «Динамо».
– Вышли ли мы из кризиса? Команда работает. Все упорно работают и тренируются, вместе выходим из этого состояния. Но никакой «химии»… Вы знаете, иногда выходишь и знаешь, что можешь проиграть, а можешь выиграть, но ты знаешь, что у тебя всё сложено. Сейчас такого и близко нет, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов ответил на вопрос, думал ли он о замене Подъяпольского после 0:3 к 18-й минуте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android