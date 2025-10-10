Скидки
Никитин — о сентябрьском разгроме «Динамо»: думали, сильнее всех. Всё на места приходит

Никитин — о сентябрьском разгроме «Динамо»: думали, сильнее всех. Всё на места приходит
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от московского «Динамо» (3:4 Б) рассказал, какой момент в игре стал переломным. Армейцы вели со счётом 3:0 после первого периода, однако упустили победу в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

— Какой момент матча стал переломным?
— Дотерпи до конца… Нужно умение играть в любой ситуации: при счёте 3:0, 3:2, при 3:3 выиграть опять игру. Каждая смена может быть переломной как в одну сторону, так и в другую. Пока этого не можем понять. Считаем, что что-то случится потом, опыта не хватает. Возможно, это непонимание. Но наша тренерская задача – донести, что нужно сделать.

— После прошлого матча с «Динамо» вы сказали, что только сильные команды растут от игры к игре. За что сегодня можно похвалить ребят, за что пожурить?
— Если возвращаться к той игре, мы вообще не поняли, почему счёт 6:2, думали, что настолько сильнее всех. Поэтому всё на места приходит. Нормальная ситуация. Очень часто умный человек учится на своих ошибках. Мы не исключение.

— Ваш «Локомотив» славился игрой в обороне. Сколько времени понадобится ЦСКА, чтобы прийти к таким результатам?
— Прежде всего нужно научиться не проигрывать один в один. Не говорю о защитниках, говорю про всех. В лучшем случае — не проигрывать, а психология победителей – выигрывать все единоборства. Когда такое происходит, любая система работает без исключения. Сначала мы перешагнули начальные классы, сейчас нужно будет возвращаться к этому, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

