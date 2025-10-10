Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не всё нравится в нашей игре». Главный тренер «Спартака» — о победе над «Салаватом»

«Не всё нравится в нашей игре». Главный тренер «Спартака» — о победе над «Салаватом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и оценил игру своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)     2:0 Локхарт (Филин, Пашин) – 44:39 (5x5)     2:1 Ян (Хохлачёв, Берлёв) – 47:18 (5x4)    

«Честно скажу, мне нравится не всё в нашей игре. Хочется больше целостности от команды. Домашнюю серию провели с перепадами, пока нет того рисунка и целостности, которую хочется видеть. Мы планировали дать сыграть Волохину, решили, что сегодня. Это не было спонтанно. По игре — молодец, держал нас в игре.

Ружичка выглядит «сытым»? Мы пытаемся его разбудить, и не только его. Есть ребята, вы это видите, они прекрасно это понимают. Мы пытаемся достучаться до многих. Коростелёв сыграл в большинстве справа? Смотрим, как играет соперник, понимаем, что и они нас изучают. Было бы больше удалений, пробовали бы и на другом фланге. Но в целом большинство сегодня не работало — делали то, что не просим.

Первый матч Яроша? Первая игра, ему было тяжело, он больше недели не катался. Если бы все были здоровы, мы бы дали ему поменьше времени. Уверен, что он будет прибавлять. Болезни? Вирус гуляет, то один выскакивает, то другой. Пока не могу сказать, надолго ли ребята выбыли», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android