«Не всё нравится в нашей игре». Главный тренер «Спартака» — о победе над «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и оценил игру своей команды.

«Честно скажу, мне нравится не всё в нашей игре. Хочется больше целостности от команды. Домашнюю серию провели с перепадами, пока нет того рисунка и целостности, которую хочется видеть. Мы планировали дать сыграть Волохину, решили, что сегодня. Это не было спонтанно. По игре — молодец, держал нас в игре.

Ружичка выглядит «сытым»? Мы пытаемся его разбудить, и не только его. Есть ребята, вы это видите, они прекрасно это понимают. Мы пытаемся достучаться до многих. Коростелёв сыграл в большинстве справа? Смотрим, как играет соперник, понимаем, что и они нас изучают. Было бы больше удалений, пробовали бы и на другом фланге. Но в целом большинство сегодня не работало — делали то, что не просим.

Первый матч Яроша? Первая игра, ему было тяжело, он больше недели не катался. Если бы все были здоровы, мы бы дали ему поменьше времени. Уверен, что он будет прибавлять. Болезни? Вирус гуляет, то один выскакивает, то другой. Пока не могу сказать, надолго ли ребята выбыли», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.