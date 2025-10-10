Скидки
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян высказался о поражении от «Спартака»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)     2:0 Локхарт (Филин, Пашин) – 44:39 (5x5)     2:1 Ян (Хохлачёв, Берлёв) – 47:18 (5x4)    

– Я считаю, что была равная игра. Все ребята старались, боролись. В конце был шанс сравнять.

– Сейчас «Салават» на последнем месте. Насколько это давит на игроков?
– Спокойно оцениваем, сезон длинный, ещё много игр. Наша цель – попасть в плей-офф, об этом и думаем.

– Думаете ли над тем, что этот сезон должен стать для игроков точкой роста?
– Да, молодые ребята получают опыт, это огромный шанс для них. Сейчас многие получают больше игрового времени.

– Виктор Козлов говорит, что команда должна набить шишки, после этого пойдёт другая игра. Когда «Салават» выйдет на проектную мощность?
– Сезон длинный, мы не знаем, как всё будет складываться. Дорога не может быть ровной. Где-то будем проигрывать, где-то побеждать, — приводит слова Яна пресс-служба клуба.

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский: у нас есть всё для того, чтобы побеждать
