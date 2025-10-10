Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 10 октября 2025 года

Сегодня, 10 октября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 октября 2025 года:

«Кристалл» – «Рязань-ВДВ» — 1:2;

ЦСК ВВС – «Ижсталь» — 4:6;

«Нефтяник» – «Олимпия» — 7:1;

«Барс» – «Торос» — 1:2;

«Дизель» – АКМ — 2:3 Б;

«Челны» – «Молот» — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 21 очком после 14 встреч. Тройку замыкает новокузнецкий «Металлург» (21 очко в 13 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.