Результаты матчей МХЛ на 10 октября 2025 года

Сегодня, 10 октября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 10 октября 2025 года:

«Толпар» – «Омские Ястребы» — 2:3;
МХК «Динамо» СПб – «Алмаз» — 3:0;
«Чайка» – МХК «Молот» — 4:3;
«СКА-1946» – «Локо» — 2:4;
«АКМ Новомосковск» – «Сибирские Снайперы» — 2:5;
Академия Михайлова – «Красная Армия» — 1:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 13 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 12 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
