Главный тренер «Металлурга» Разин оценил дебют Кузнецова за клуб

Главный тренер «Металлурга» Разин оценил дебют Кузнецова за клуб
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил дебютную игру нападающего Евгения Кузнецова за магнитогорский клуб во встрече с «Торпедо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)     1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5)     2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5)     3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)     4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)    

«Подпустили Кузнецова в четвёртое звено, чтобы дать почувствовать. Сегодня Женька и с другими партнёрами пробовал себя. Моментов он много создал, мог, конечно, и побольше очков набрать. Имел возможность и сам забить. Всё равно, видно, что функциональное состояние пока неважное.

Видно, что Женька пока функционально очень слаб. Были моменты, когда нас запирали во втором периоде, и удаление это из ниоткуда. Мысли есть. Видно, что он мастеровитый и создаёт моменты из ниоткуда, как и Ткачёв. Кузнецову нужна выносливость. Сейчас ему больше времени стоит проводить в зале с тренером по физической подготовке, чем делать какие-то конкретные упражнения на льду», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

