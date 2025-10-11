Главный тренер «Металлурга» Разин оценил дебют Кузнецова за клуб

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил дебютную игру нападающего Евгения Кузнецова за магнитогорский клуб во встрече с «Торпедо» (4:1).
«Подпустили Кузнецова в четвёртое звено, чтобы дать почувствовать. Сегодня Женька и с другими партнёрами пробовал себя. Моментов он много создал, мог, конечно, и побольше очков набрать. Имел возможность и сам забить. Всё равно, видно, что функциональное состояние пока неважное.
Видно, что Женька пока функционально очень слаб. Были моменты, когда нас запирали во втором периоде, и удаление это из ниоткуда. Мысли есть. Видно, что он мастеровитый и создаёт моменты из ниоткуда, как и Ткачёв. Кузнецову нужна выносливость. Сейчас ему больше времени стоит проводить в зале с тренером по физической подготовке, чем делать какие-то конкретные упражнения на льду», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».
