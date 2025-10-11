Скидки
Главная Хоккей Новости

Комтуа: после первого периода никто не мог подумать, что «Динамо» может выиграть у ЦСКА

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о победе над ЦСКА (4:3 Б) во встрече, где бело-голубые после первого периода проигрывали со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

— Думаю, после первого периода никто не мог подумать, что мы можем выиграть этот матч. Важная победа, в начале регулярного чемпионата мы бы, наверное, не смогли достичь такого результата, но не теперь. Мы смогли перевернуть ход встречи во втором периоде и в третьем уже полностью контролировали игру.

— Но всё же, в чём видите причины такого плохого начала?
— Иногда так случается. Погода в Москве плохая, спишем все на нее (смеётся). Если серьёзно, не могу сказать. Они были свежее, у них был пятидневный перерыв между играми, мы были медленнее поначалу.

— Кажется, турбулентность команды заканчивается. Чувствуете, что вышли на тот уровень, что от команды ждут?
— Честно говоря, не знаю, почему у нас было такое неудачное начало. Похоже, мы просто не успеваем подготовиться к началу сезона и добираем уже по ходу дела. Иногда такое происходит. В прошлом году было что-то похожее и регулярный чемпионат мы в итоге закончили на второй строчке. Так что ничего страшного, — цитирует Комтуа Sport24.

Комментарии
