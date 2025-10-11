Комтуа: после первого периода никто не мог подумать, что «Динамо» может выиграть у ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о победе над ЦСКА (4:3 Б) во встрече, где бело-голубые после первого периода проигрывали со счётом 0:3.

— Думаю, после первого периода никто не мог подумать, что мы можем выиграть этот матч. Важная победа, в начале регулярного чемпионата мы бы, наверное, не смогли достичь такого результата, но не теперь. Мы смогли перевернуть ход встречи во втором периоде и в третьем уже полностью контролировали игру.

— Но всё же, в чём видите причины такого плохого начала?

— Иногда так случается. Погода в Москве плохая, спишем все на нее (смеётся). Если серьёзно, не могу сказать. Они были свежее, у них был пятидневный перерыв между играми, мы были медленнее поначалу.

— Кажется, турбулентность команды заканчивается. Чувствуете, что вышли на тот уровень, что от команды ждут?

— Честно говоря, не знаю, почему у нас было такое неудачное начало. Похоже, мы просто не успеваем подготовиться к началу сезона и добираем уже по ходу дела. Иногда такое происходит. В прошлом году было что-то похожее и регулярный чемпионат мы в итоге закончили на второй строчке. Так что ничего страшного, — цитирует Комтуа Sport24.