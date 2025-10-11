Терещенко: «Локомотив» играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил стиль игры ярославского «Локомотива» под руководством Боба Хартли. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, позднее ушедший в ЦСКА.

«Хартли меняет свою систему. Я работал с ним пять лет назад. И вижу, что он изменил подход к работе. Не очень кардинально, но изменил. Он ищет оптимальные сочетания при построении и расположении игроков в прессинге.

«Локомотив» сейчас играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине. У Хартли своё видение, у Никитина — совершенно другое», — приводит слова Терещенко Metaratings.

«Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, имея в активе 20 очков.