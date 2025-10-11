Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко: «Локомотив» играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине

Терещенко: «Локомотив» играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил стиль игры ярославского «Локомотива» под руководством Боба Хартли. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, позднее ушедший в ЦСКА.

«Хартли меняет свою систему. Я работал с ним пять лет назад. И вижу, что он изменил подход к работе. Не очень кардинально, но изменил. Он ищет оптимальные сочетания при построении и расположении игроков в прессинге.

«Локомотив» сейчас играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине. У Хартли своё видение, у Никитина — совершенно другое», — приводит слова Терещенко Metaratings.

«Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, имея в активе 20 очков.

Материалы по теме
«Это ближе к несчастному случаю». Рыбин — о столкновении Сергеева и Плотникова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android