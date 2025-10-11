Расписание матчей ВХЛ на 11 октября 2025 года

Сегодня, 11 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 октября 2025 года (время московское):

9:00 «Металлург» Нк – «Торпедо-Горький»;

13:00. «Буран» – «Рубин»;

13:00. «Динамо-Алтай» – «Химик»;

13:00. «Ростов» – «Югра»;

17:00. «СКА-ВМФ» – «Челмет»;

17:00. «Динамо» СПб – «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 21 очком после 14 встреч. Тройку замыкает новокузнецкий «Металлург» (21 очко в 13 матчах).