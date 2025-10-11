Скидки
Расписание матчей МХЛ на 11 октября 2025 года

Сегодня, 11 октября, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи»;
11:00. «Авто» – «Реактор»;
13:00. «Ладья» – «Мамонты Югры»;
13:00. «Красноярские Рыси» – «Локо-76»;
13:00. МХК «Атлант» – ХК «Капитан»;
13:00. МХК «Динамо» СПб – «Алмаз»;
14:30. «Снежные Барсы» – «Тюменский Легион».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 13 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 12 матчей.

