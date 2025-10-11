«Трактор» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 11 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги располагается на четвёртой строчке Восточной конференции с 16 очками после 14 проведённых встреч. «Локомотив» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.