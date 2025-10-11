Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 14:00 мск

«Трактор» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 11 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги располагается на четвёртой строчке Восточной конференции с 16 очками после 14 проведённых встреч. «Локомотив» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Владимир Плющев раскритиковал селекционную работу «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android