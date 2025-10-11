Скидки
Главная Хоккей Новости

Черкас: на СКА нет праздника, как при Ротенберге

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об изменениях в армейском клубе после ухода Романа Ротенберга.

– После Романа Ротенберга СКА идёт в лучшую или худшую сторону?
– Я считаю, что курс надо менять. При Романе Ротенберге «СКА-1946» всегда боролся. Команда выиграла Кубок Харламова, была в финале. Команда ВХЛ проходила первый раунд. А сейчас посмотрите. Где команда ВХЛ находится? В подвале таблицы.

Главная команда… Да, все оценивают Ротенберга по последнему сезону. Но до этого у него были другие результаты. Конечно, ошибки были. Если бы не было ошибок, не было бы седьмого места. Но при этом всё равно команду любили, на неё ходили. Даже седьмое место никого не пугало. Хейтеров – да, но болельщиков – нет. Это не пугало, всё равно был праздник.

Сейчас как-то непонятно. Ждали, что всё поменяет Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Наверное, он может. Но у всех было в памяти «Торпедо» Нижний Новгород. И то, что там не получилось, плавно перетекло сюда. Всё очень похоже стало. Одни и те же проблемы. Как там была слабая игра в обороне, так и здесь. Как там были какие-то проблемы с составом, так и здесь. Там какие-то недовольства игроков, так и здесь появляются недовольства игроков, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».

