«Около 10 минут». Тренер «Колорадо» — о том, сколько длилось сожаление об уходе Рантанена

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос об уходе нападающего Микко Рантанена из клуба.
— Сколько длилось сожаление об уходе Рантанена?
— Около 10 минут. Не то чтобы мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым, — заявил Беднар на пресс-конференции.
Финский нападающий выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год — и был обменян по ходу прошлого сезона, не сумев договориться с клубом о продлении контракта.
Всего в рамках Национальной хоккейной лиги 28-летний финский нападающий сыграл 653 матча, в которых забросил 295 шайб и отдал 413 результативных передач.