Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Около 10 минут». Тренер «Колорадо» — о том, сколько длилось сожаление об уходе Рантанена

«Около 10 минут». Тренер «Колорадо» — о том, сколько длилось сожаление об уходе Рантанена
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос об уходе нападающего Микко Рантанена из клуба.

— Сколько длилось сожаление об уходе Рантанена?
— Около 10 минут. Не то чтобы мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым, — заявил Беднар на пресс-конференции.

Финский нападающий выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год — и был обменян по ходу прошлого сезона, не сумев договориться с клубом о продлении контракта.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги 28-летний финский нападающий сыграл 653 матча, в которых забросил 295 шайб и отдал 413 результативных передач.

Материалы по теме
Микко Рантанен оштрафован за неявку к месту военной службы в Финляндии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android