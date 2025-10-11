«Около 10 минут». Тренер «Колорадо» — о том, сколько длилось сожаление об уходе Рантанена

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос об уходе нападающего Микко Рантанена из клуба.

— Сколько длилось сожаление об уходе Рантанена?

— Около 10 минут. Не то чтобы мне не нравился Микко, но я не собираюсь жить прошлым, — заявил Беднар на пресс-конференции.

Финский нападающий выступал за «Колорадо» на протяжении 10 лет — с 2015 по 2025 год — и был обменян по ходу прошлого сезона, не сумев договориться с клубом о продлении контракта.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги 28-летний финский нападающий сыграл 653 матча, в которых забросил 295 шайб и отдал 413 результативных передач.