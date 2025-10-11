Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Федотов провёл «сухой» дебютный матч в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса»

Голкипер Федотов провёл «сухой» дебютный матч в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь системы «Коламбус Блю Джекетс» Иван Федотов сыграл «на ноль» в дебютном матче в АХЛ за фарм-клуб «Кливленд Монстерз».

Во встрече с «Ютика Кометс» (1:0) голкипер отразил 21 бросок и был признан первой звездой встречи.

Иван в прошлом сезоне провёл за «Филадельфию Флайерз» 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

28-летний вратарь пополнил состав «жакетов» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии». Контракт голкипера с зарплатой $ 3,275 млн действует до конца сезона-2025/2026. Федотов был выбран «Филадельфией» в 2015 году на драфте НХЛ под 188‑м номером. В КХЛ голкипер выступал за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпийских играх — 2022.

Материалы по теме
«Даже близко нет». Федотов — о том, показал ли он уже в НХЛ всё, на что способен
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android