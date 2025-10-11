Голкипер Федотов провёл «сухой» дебютный матч в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса»

Российский вратарь системы «Коламбус Блю Джекетс» Иван Федотов сыграл «на ноль» в дебютном матче в АХЛ за фарм-клуб «Кливленд Монстерз».

Во встрече с «Ютика Кометс» (1:0) голкипер отразил 21 бросок и был признан первой звездой встречи.

Иван в прошлом сезоне провёл за «Филадельфию Флайерз» 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

28-летний вратарь пополнил состав «жакетов» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии». Контракт голкипера с зарплатой $ 3,275 млн действует до конца сезона-2025/2026. Федотов был выбран «Филадельфией» в 2015 году на драфте НХЛ под 188‑м номером. В КХЛ голкипер выступал за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпийских играх — 2022.