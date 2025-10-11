«Все трудности временны». Вячеслав Быков — о «Салавате Юлаеве»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о неудачной игре уфимского «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьёзными. Но все трудности временны. Их всегда можно решить, а я уверен, что «Салават» решит свои трудности», — приводит слова Быкова LiveResult.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги располагается на 11-й строчке Восточной конференции с восемью очками после 12 встреч. В следующей игре подопечные Виктора Козлова встретятся с «Ак Барсом» в Уфе 14 октября. Матч начнётся в 17:00 мск.