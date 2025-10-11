Силантьев: как только Кузнецов пришёл в «Металлург», пошёл большой позитив

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев оценил переход в команду форварда Евгения Кузнецова.

– Состав «Металлурга» пополнил Евгений Кузнецов. Года три назад вы, наверное, и представить не могли, что будете играть за одну команду с таким статусным хоккеистом, верно?

– Я вообще не думал об этом. Даже когда пошли слухи о том, что Женя будет у нас. Как только он пришёл в команду, с первого же дня пошёл большой позитив. Надеюсь, что он будет приносить огромную пользу для нашей команды не только на льду, но и в раздевалке. Евгений в хорошей форме, но тонус нужно набирать через игры.

– Он уже добавился в командный чат? Начал отмачивать свои фирменные шутки?

– Да, пара шуток уже была, — заявил Силантьев.