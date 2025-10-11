«У меня не возникло никаких вопросов и сомнений». Ярош — о переходе в «Спартак»

Словацкий защитник московского «Спартака» Кристиан Ярош прокомментировал свой переход в стан красно-белых.

«Скажу честно: я долго не думал, когда получил предложение от «Спартака». Мне предложили контракт здесь, и я его подписал. У меня не возникло никаких вопросов и сомнений. Я хотел играть за эту команду, потому что знаю, что здесь собраны отличные игроки и у «Спартака» прекрасные болельщики. Для меня было простым решением перейти в «Спартак». Не сказал бы, что «Коламбус» не был заинтересован в моих услугах. Если вы знаете ситуацию, то понимаете, что я руководствовался интересами своей семьи. Я очень благодарен «Коламбусу» за то, что они пошли мне навстречу и расторгли мой контракт, чтобы я мог быть рядом со своей семьёй», — приводит слова Яроша «РИА Новости Спорт».