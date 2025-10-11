Защитник «Флориды» Куликов внесён в список травмированных

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов внесён в список травмированных, сообщает журналист Алекс Баумгартнер со ссылкой на медиапортал НХЛ.

Куликов получил травму верхней части тела в игре c «Филадельфией Флайерз» (2:1) 10 октября. Как сообщает CBC Sports, российский защитник пропустит как минимум неделю. В нынешнем сезоне Куликов сыграл два матча, в которых очков не набрал, показатель полезности «-1».

Дмитрий провёл 1020 матчей в НХЛ. За свою карьеру он забил 50 голов, отдал 197 передач и набрал 247 очков с показателем полезности «-25». В составе «Флориды» игрок обороны становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.