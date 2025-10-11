Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ветеран СКА: Голдобин даже в таком состоянии сильнее, чем Ларионов-младший или Гримальди

Ветеран СКА: Голдобин даже в таком состоянии сильнее, чем Ларионов-младший или Гримальди
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил игровые качества нападающего армейского клуба Николая Голдобина.

«Я могу сказать одно: воспитывать Голдобина не надо. Ему нужно правильно подобрать партнёров и правильно использовать. Но даже в таком состоянии Голдобин способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА, которые постоянно выходят в основном составе, например, тех же Ларионова-младшего или Гримальди. Он всё равно сильнее. Если ему создать условия, он будет приносить результат, под который его и брали», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

30-летний Голдобин в текущем сезоне КХЛ сыграл 11 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Черкас: на СКА нет праздника, как при Ротенберге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android