Ветеран СКА: Голдобин даже в таком состоянии сильнее, чем Ларионов-младший или Гримальди

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил игровые качества нападающего армейского клуба Николая Голдобина.

«Я могу сказать одно: воспитывать Голдобина не надо. Ему нужно правильно подобрать партнёров и правильно использовать. Но даже в таком состоянии Голдобин способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА, которые постоянно выходят в основном составе, например, тех же Ларионова-младшего или Гримальди. Он всё равно сильнее. Если ему создать условия, он будет приносить результат, под который его и брали», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

30-летний Голдобин в текущем сезоне КХЛ сыграл 11 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.