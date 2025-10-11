Олимпийский чемпион о передаче Кузнецова: эпизод из советского хоккея — высокое искусство

Олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей Светлов оценил дебютный матч нападающего Евгения Кузнецова за «Металлург» во встрече с «Торпедо» (4:1).

— Последний новичок «Металлурга» — Кузнецов. Как оцените дебют Евгения?

— Кузнецова попробовали в двух звеньях. Мне показалось, что ему более комфортно с молодыми – Фёдоровым и Козловым. Кстати, та же картина была год назад, когда Кузнецова видели в СКА в интересной связке с Демидовым.

В то же время бросалось в глаза, что Евгений не играл примерно полгода. Отсюда эпизоды – не всегда удачные. Ясно, что с каждым матчем он будет прибавлять.

— Что скажете о пасе Кузнецова на Фёдорова?

— Это эпизод из советского хоккея — высокое искусство, скажем так, пас на классе. Там всё решали опыт и глубокое понимание игры. Задержись Кузнецов с передачей на долю секунды – и она уже не проходила. Отдам должное и Фёдорову – он почувствовал Евгения, правильно открылся на пятачке и ждал эту «конфетку», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

